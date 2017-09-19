Бывший тренер Неймара в "Сантосе" Рамальо: "В конфликте между игроками ПСЖ виноват Эмери"

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Бывший тренер Неймара в "Сантосе" Рамальо: "В конфликте между игроками ПСЖ виноват Эмери"Бывший тренер бразильского "Сантоса" Муриси Рамальо обвинил в конфликте, который случился между форвардами французского ПСЖ Неймаром и Эдинсоном Кавани, наставника парижан Унаи Эмери.

"Эта команда и этот тренер - очень дезорганизованы. То, что произошло - это вина тренера. Я всегда защищаю тренеров, но в этой ситуации виновен именно он. Это полный беспорядок. Все должно быть определено до начала сезона. Это не должно было произойти. Исполнители угловых ударов, свободных - все должно быть определено заранее.

Эта ситуация произошла из-за тренера. Я не выступаю против европейских тренеров, но подобных ситуаций никогда не бывает у нас. Он должен вернуться в "Севилью". Он недостоин того, чтобы работать в Париже", - цитирует 61-летнего специалиста FootMercato.

Напомним, стала известна причина ссоры между Кавани и Неймаром. | soccernews.ru

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