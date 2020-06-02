Бывший тренер "Оренбурга" высказался о перспективах команды в чемпионате России

Экс-главный тренер "Оренбурга" Константин Емельянов рассказал о перспективах команды в РПЛ.



Ранее сообщалось, что клуб опасается банкротства из-за отказа футболистов идти на сокращение зарплаты.



"Создаётся ощущение, что команду не очень хотят видеть в РПЛ? После всех событий так действительно может казаться со стороны. В беседах все говорили, что стоит задача остаться в РПЛ. Правды мы всё равно не узнаем. Как бы плохо в команде ни было, всегда все будут говорить, что нужно её сохранить. Напрямую никто ничего не скажет.

Сможет ли команда остаться в РПЛ? Будет тяжело. Сейчас нет Деспотовича, это сильный игрок, хоть и незаменимых нет. К тому же у "Оренбурга" очень сложный календарь. Поэтому просто точно не будет", - цитирует Емельянова "Чемпионат".

По итогам 22 туров "Оренбург" занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, опережая зону вылета только на одно очко.

Напомним, чемпионат России возобновится 21 июня.

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