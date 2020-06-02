Бывший тренер "Оренбурга" высказался о перспективах команды в чемпионате России

Теги оренбургрпл

Бывший тренер "Оренбурга" высказался о перспективах команды в чемпионате России

Экс-главный тренер "Оренбурга" Константин Емельянов рассказал о перспективах команды в РПЛ.

Ранее сообщалось, что клуб опасается банкротства из-за отказа футболистов идти на сокращение зарплаты.
 
"Создаётся ощущение, что команду не очень хотят видеть в РПЛ? После всех событий так действительно может казаться со стороны. В беседах все говорили, что стоит задача остаться в РПЛ. Правды мы всё равно не узнаем. Как бы плохо в команде ни было, всегда все будут говорить, что нужно её сохранить. Напрямую никто ничего не скажет.

Сможет ли команда остаться в РПЛ? Будет тяжело. Сейчас нет Деспотовича, это сильный игрок, хоть и незаменимых нет. К тому же у "Оренбурга" очень сложный календарь. Поэтому просто точно не будет", - цитирует Емельянова "Чемпионат".

По итогам 22 туров "Оренбург" занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, опережая зону вылета только на одно очко.

Напомним, чемпионат России возобновится 21 июня.

Не пропустите: Деспотович попрощался с "Оренбургом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Карпаты" ушли на карантин из-за вспышки коронавируса среди игроков и персонала

"Карпаты" ушли на карантин из-за вспышки коронавируса среди игроков и персонала

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов