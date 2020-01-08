Бывший тренер ПСЖ дал совет Неймару
Бывший главный тренер ПСЖ Унаи Эмери посоветовал бразильскому нападающему парижского клуба Неймару вернуться в Испанию.
"В последнее время ходит много разговоров о возвращении Неймара в "Барселону". Я участвовал в его переходе в ПСЖ. Сейчас я думаю, что ему стоит вернуться в Испанию. Ему 27 лет и у него есть все, чтобы стать лучшим игроком в мире. Я бы хотел его возвращения. Лучшие футболисты должны играть в лучших клубах", - цитирует Эмери Cadena Ser.
Неймар перешел из "Барселоны" в ПСЖ в 2017 году за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистов в истории.
В нынешнем сезоне бразильский форвард провел за парижский клуб 12 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|М
|О
|1
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|19
|40
|2
|Реал Мадрид
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|19
|35
|4
|Севилья
|19
|35
|5
|Реал Сосьедад
|19
|31
|6
|Валенсия
|19
|31
|7
|Хетафе
|19
|30
|8
|Атлетик Бильбао
|19
|29
|9
|Вильярреал
|19
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Леванте
|19
|26
|12
|Осасуна
|19
|24
|13
|Бетис
|19
|24
|14
|Реал Вальядолид
|19
|21
|15
|Алавес
|19
|20
|16
|Эйбар
|19
|19
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|Сельта Виго
|19
|15
|18
|Мальорка
|19
|15
|19
|Леганес
|19
|14
|20
|Эспаньол
|19
|11