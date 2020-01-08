Бывший тренер ПСЖ дал совет Неймару



Бывший главный тренер ПСЖ Унаи Эмери посоветовал бразильскому нападающему парижского клуба Неймару вернуться в Испанию.

"В последнее время ходит много разговоров о возвращении Неймара в "Барселону". Я участвовал в его переходе в ПСЖ. Сейчас я думаю, что ему стоит вернуться в Испанию. Ему 27 лет и у него есть все, чтобы стать лучшим игроком в мире. Я бы хотел его возвращения. Лучшие футболисты должны играть в лучших клубах", - цитирует Эмери Cadena Ser.

Неймар перешел из "Барселоны" в ПСЖ в 2017 году за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистов в истории.

В нынешнем сезоне бразильский форвард провел за парижский клуб 12 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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