Бывший тренер ПСЖ возглавил "Дижон"

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Бывший тренер ПСЖ возглавил "Дижон"Антуан Комбуаре возглавил французский клуб "Дижон". ОБ этом сообщает официальный сайт команды.

На этом посту Комбуре сменил Оливье Далль’Ольо, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов.

Ранее специалист возглавлял ПСЖ и "Ланс". Контракт с "Дижоном" рассчитан до конца сезона-2018/19 и может быть продлен на год в случае положительных результатов.

"Джион" в текущем сезоне занимает 18 позицию в турнирной таблице Лиги 1.

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