Бывший тренер ПСЖ возглавил "Дижон"
Антуан Комбуаре возглавил французский клуб "Дижон". ОБ этом сообщает официальный сайт команды.
На этом посту Комбуре сменил Оливье Далль’Ольо, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов.
Ранее специалист возглавлял ПСЖ и "Ланс". Контракт с "Дижоном" рассчитан до конца сезона-2018/19 и может быть продлен на год в случае положительных результатов.
"Джион" в текущем сезоне занимает 18 позицию в турнирной таблице Лиги 1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|17
|47
|2
|Лилль
|19
|34
|3
|Лион
|18
|32
|4
|Монпелье
|18
|30
|5
|Сент-Этьен
|18
|30
|6
|Марсель
|17
|27
|7
|Страсбур
|19
|26
|8
|Ренн
|18
|26
|9
|Реймс
|19
|26
|10
|Ницца
|18
|26
|11
|Нант
|18
|23
|12
|Ним
|18
|23
|13
|Бордо
|17
|22
|14
|Тулуза
|18
|21
|15
|Анжер
|18
|20
|16
|ФК Кан
|19
|18
|17
|Амьен
|19
|18
|18
|Дижон
|18
|16
|19
|Монако
|18
|13
|20
|Генгам
|18
|11