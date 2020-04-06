Бывший тренер "Реала", "Атлетико" и "Барселоны" умер в 71 год

Сербский тренер Радомир Антич ушел из жизни в возрасте 71 года. Причина смерти не разглашается.

"Семья "Атлетико" скорбит из-за кончины Радомира Антича, нашего легендарного тренера. Вы всегда будете жить в наших сердцах. Покойтесь с миром", – говорится в сообщении пресс-службы мадридского клуба.

Под руководством Антича "Атлетико" становился чемпионом Испании в сезоне-1995/96, а также выигрывал Кубок Испании. В своей карьере он также тренировал "Сарагосу", "Реал", "Овьедо", "Барселону", "Сельту", сборную Сербии и "Шаньдун Лунэн".

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