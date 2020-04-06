Бывший тренер "Реала", "Атлетико" и "Барселоны" умер в 71 год
Сербский тренер Радомир Антич ушел из жизни в возрасте 71 года. Причина смерти не разглашается.
"Семья "Атлетико" скорбит из-за кончины Радомира Антича, нашего легендарного тренера. Вы всегда будете жить в наших сердцах. Покойтесь с миром", – говорится в сообщении пресс-службы мадридского клуба.
Под руководством Антича "Атлетико" становился чемпионом Испании в сезоне-1995/96, а также выигрывал Кубок Испании. В своей карьере он также тренировал "Сарагосу", "Реал", "Овьедо", "Барселону", "Сельту", сборную Сербии и "Шаньдун Лунэн".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14