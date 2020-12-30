Бывший тренер "Реала" возглавил мексиканскую "Америку"

Теги реал мадридамерикасантьяго солари

Бывший тренер "Реала" возглавил мексиканскую "Америку"

Новым главным тренером "Америки" из Мехико стал Сантьяго Солари, сообщается на официальном сайте мексиканского клуба.

Аргентинский специалист вступит в должность с 1 января 2021 года. Срок действия контракта не разглашается.

44-летний Солари ранее тренировал только мадридский "Реал". Он возглавил королевский клуб в октябре 2018 года, но был уволен менее, чем через полгода. В бытность футболистом Солари выступал за "Ривер Плейт", "Атлетико", "Реал", "Интер", "Сан-Лоренсо", "Атланте" и "Пеньяроль".

Не пропустите: Экс-тренер "Реала" Солари прогнал вора из своего дома. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Месси, Агуэро и Рамос попали в топ-20 возможных свободных агентов лета 2021 года

Месси, Агуэро и Рамос попали в топ-20 возможных свободных агентов лета 2021 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов