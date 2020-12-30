Бывший тренер "Реала" возглавил мексиканскую "Америку"

Новым главным тренером "Америки" из Мехико стал Сантьяго Солари, сообщается на официальном сайте мексиканского клуба.

Аргентинский специалист вступит в должность с 1 января 2021 года. Срок действия контракта не разглашается.

44-летний Солари ранее тренировал только мадридский "Реал". Он возглавил королевский клуб в октябре 2018 года, но был уволен менее, чем через полгода. В бытность футболистом Солари выступал за "Ривер Плейт", "Атлетико", "Реал", "Интер", "Сан-Лоренсо", "Атланте" и "Пеньяроль".

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