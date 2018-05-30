Бывший тренер "Реала" выразил восторг от игры Бэйла в финале Лиги Чемпионов

Экс-тренер "Реала" и сборной Уэльса Джон Тошак высказался об игре Гарета Бэйла в финале Лиги Чемпионов.

"Это был великолепный гол, который можно увидеть в играх на PlayStation. Обычно такие голы не забиваются. Из ста попыток может залететь один... Но "Реалу" повезло, и этот "один" выпал на финал Лиги Чемпионов.

Я вызывал Гарета в сборную Уэльса, когда ему было всего 17 лет. На протяжении карьеры его преследовали повреждения. Но я думаю, что он стал бы звездой и в другой команде. Мы бы сразу его заметили" - приводит слова Тошака Mundo Deportivo.

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