Бывший тренер Роналду считает, что отдых пойдет игроку на пользу
Экс-тренер форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду Леонель Понтеш считает, что пауза в сезоне Серии А, вызванная пандемией коронавируса, пойдет на пользу футболисту. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
"В его возрасте этот отдых пойдет на пользу, поможет перезарядить батарейки и сохранить голод к игре.
Невероятно то, что в свои 35 лет Роналду продолжает показывать стабильную игру. Много лет он играет на высочайшем уровне, меняя страны и даже позиции", - сказал Понтеша.
В нынешнем сезоне португалец забил 25 голов в 32 матчах за туринцев.
Не пропустите: "Оставайтесь дома и будьте стильными": Джорджина машинкой подстригла Роналду| http://soccernews.ru
главное
-
Де Лигт может продолжить карьеру в "Реале"
-
Видаль не будет урезать зарплаты игрокам в чилийском клубе, которым владеет
-
Марадона заявил, что некоторые клубы пользуются моментом, чтобы не платить игрокам
-
Уэйн Руни выступил с критикой руководства АПЛ
-
Робиньо рассказал о поединке по джиу-джитсу между Ибрагимовичем и Гаттузо
Лента новостей
-
Бывший тренер Роналду считает, что отдых пойдет игроку на пользу
-
Игроки "Динамо" согласились на понижение зарплаты
-
"Милан" интересуется форвардом "Наполи" Миликом
-
Карпин впервые показал новорожденную дочь
-
Игроки клуба АПЛ отказались идти на сокращение зарплат из-за пандемии коронавируса
-
Форвард "Дженоа" Пинамонти может перейти в "Наполи" следующим летом
-
Де Лигт может продолжить карьеру в "Реале"
-
1
Лаутаро Мартинес хочет продолжить карьеру в "Барселоне"
-
Комличенко рассказал, почему решил перейти в "Динамо"
-
Видаль не будет урезать зарплаты игрокам в чилийском клубе, которым владеет
-
Марадона заявил, что некоторые клубы пользуются моментом, чтобы не платить игрокам
-
"Барселона" и "Лацио" поборются за защитника "Милана" Романьоли
-
"Милан" не будет покупать Ракитича
-
Уэйн Руни выступил с критикой руководства АПЛ
-
Голкипер "Спартака" Ребров нашел плюсы в самоизоляции
-
1
Гюндоган рассказал, кого считает лучшим форвардом мира на данный момент
-
Кавани летом может стать игроком "Атлетико"
-
Смольников рассказал, чем занимается на самоизоляции
-
"Арсенал" намерен перехватить трансферную цель "Барселоны"
-
"Милан" готов выделить крупную сумму на летние трансферы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16