Бывший тренер Роналду считает, что отдых пойдет игроку на пользу

Экс-тренер форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду Леонель Понтеш считает, что пауза в сезоне Серии А, вызванная пандемией коронавируса, пойдет на пользу футболисту. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

"В его возрасте этот отдых пойдет на пользу, поможет перезарядить батарейки и сохранить голод к игре.

Невероятно то, что в свои 35 лет Роналду продолжает показывать стабильную игру. Много лет он играет на высочайшем уровне, меняя страны и даже позиции", - сказал Понтеша.

В нынешнем сезоне португалец забил 25 голов в 32 матчах за туринцев.

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