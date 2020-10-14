Бывший тренер "Рубина" станет помощником Рахимова в "Уфе"

Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов сообщил, что испанец Эдуардо Докампо станет ассистентом нового главного тренера башкирского клуба Рашида Рахимова.

"Одним из помощников Рашида Рахимова будет Эдуардо Докампо. Сейчас решаем вопрос с его рабочей визой. В сложившейся ситуации с коронавирусом есть некоторые трудности по оформлению визы. Но они есть сейчас у всех. Второй помощник будет из Германии, он будет отвечать за физподготовку", - приводит слова Мурзагулова Sport24.

46-летний Докампо ранее работал в "Атлетике", "Рубин", сборной Беларуси, "Аль-Ахли", киевском "Динамо" и вновь в "Рубине".

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