Бывший тренер "Рубина" станет помощником Рахимова в "Уфе"
Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов сообщил, что испанец Эдуардо Докампо станет ассистентом нового главного тренера башкирского клуба Рашида Рахимова.
"Одним из помощников Рашида Рахимова будет Эдуардо Докампо. Сейчас решаем вопрос с его рабочей визой. В сложившейся ситуации с коронавирусом есть некоторые трудности по оформлению визы. Но они есть сейчас у всех. Второй помощник будет из Германии, он будет отвечать за физподготовку", - приводит слова Мурзагулова Sport24.
46-летний Докампо ранее работал в "Атлетике", "Рубин", сборной Беларуси, "Аль-Ахли", киевском "Динамо" и вновь в "Рубине".
Не пропустите: "Ростов" и "Зенит" близки к завершению сделки по трансферу двух футболистом. | http://soccernews.ru
главное
-
"Ростов" и "Зенит" близки к завершению сделки по трансферу двух футболистом
-
Лионель Месси устроил скандал после окончания матча с Боливией
-
Ему выдавали авансы и пророчили звание "нового Пеле": знаменитый бразилец Робиньо собирается на футбольную пенсию
-
Хавбек "Ростова" Ионов близок к переходу в "Краснодар"
-
Уругвай проиграл сборной Эквадора, Чили и Колумбия сыграли вничью в квалификации ЧМ-2022
Лента новостей
-
Криштиану Роналду надеется сыграть с "Барселоной"
-
Журналист Карпов назвал сумму возможного выкупа защитника "Ростова" Дмитрия Чистякова в "Зенит"
-
Бывший тренер "Рубина" станет помощником Рахимова в "Уфе"
-
Синдзи Кагава может перебраться в Серию А
-
"Барселона" согласна снизить запрашиваемую сумму за Дембеле
-
Президент "Лацио" встретился с Аллегри для обсуждения возможного сотрудничества
-
Зе Луиш заявил, что не будет праздновать, если забьет гол "Спартаку"
-
Скопинцев высказался о конфликте экс-тренера Новикова и игрока Филиппа
-
"Спартак" пошутил на тему коронавируса у Роналду
-
"Ростов" и "Зенит" близки к завершению сделки по трансферу двух футболистом
-
1
Лионель Месси устроил скандал после окончания матча с Боливией
-
"Вечно молодой". ЦСКА поздравил тренера Онопко с днем рождения
-
Состав "Сочи" пополнил хорватский нападающий Марко Дуганджич
-
"Зенит" опубликовал первое фото Венделла с Семаком
-
"Отменная победа". Месси высказался о матче Аргентины с командой Боливии
-
Соболев рассказал о настроении форварда Александра Кокорина
-
Ему выдавали авансы и пророчили звание "нового Пеле": знаменитый бразилец Робиньо собирается на футбольную пенсию
-
Хавбек "Ростова" Ионов близок к переходу в "Краснодар"
-
Мартинес прокомментировал победу Аргентины над Боливией в матче отбора на ЧМ-2022
-
"Енисей" в скором времени примет решение по главному тренеру