Бывший тренер "Рубина" возглавил "Валенсию"

Новым главным тренером "Валенсии" назначен Хави Грасия, сообщает официальный сайт испанского клуба.

50-летний Грасия подписал контракт с "летучими мышами" до лета 2022 года. На посту главного тренера "Валенсии" специалист сменил Сальвадора Гонсалеса Воро.

В прошлом сезоне "Валенсия" финишировала на девятом месте в чемпионате Испании и не сумела пробиться в еврокубки.

Грасия ранее тренировал "Понтеведру", "Кадис", "Вильярреал В", "Олимпиакос" (Волос), "Керкиру", "Альмерию", "Осасуну", "Кадис", "Малагу", "Рубин" и "Уотфорд".

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