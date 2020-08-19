Бывший тренер сборной Беларуси назвал реальное количество протестующих в стране

Бывший главный тренер сборной Беларуси Сергей Гуренко, который в бытность игроком выступал за московский "Локомотив", рассказал, что в стране не менее 90 процентов жителей недовольно официальными итогами президентских выборов.

"У нас процентов девяносто несогласных людей. Если не больше. Когда мирных людей бьют, детей, женщин – это беспредел. Не понимаю, как такое возможно в XXI-м веке, когда есть интернет, другие информационные средства. Не понимаю, на что люди наверху рассчитывают", - приводит слова Гуренко "Советский спорт".

Напомним, что по официальным данным победу на выборах одержал нынешний президент страны Александр Лукашенко. По другой информации, победителем стала Светлана Тихановская. Во многих белорусских городах на улицы вышли тысячи протестующих, которые требуют отставки Лукашенко.

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