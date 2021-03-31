Бывший тренер сборной Франции Доменек подверг критике Гризманна и Дембеле

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Экс-наставник сборной Франции Раймон Доменек критически высказался о футболистах "Барселоны" и национальной сборной Антуане Гризманне и Усмане Дембеле.

"Я смотрю на Гризманна и не узнаю игрока, которого я знал ранее. Он не показывает свой прежний уровень ни в "Барселоне", ни в сборной Франции. С тех пор, как он перешел в каталонский клуб, что-то пошло не так. Он уже не показывает тех бойцовских качеств, как было в "Атлетико".

Проблема Дембеле в том, что он не мыслит как звезда. Он не обладает характером Месси или Криштиану Роналду, которые хотят побеждать и забивать. Но если бы я принимал решение в клубе, то не стал продавать Дембеле, он все еще может стать приличным игроком. У него есть скорость и прекрасное владение обеими ногами. Он способен на многое", — сказал Доменек.

В сезоне 2020/2021 на счету Гризманна 35 матчей за клуб, в которых забил 12 голов и отдал 7 голевых передач. У Дембеле 30 матчей за к"Барселону" во всех турнирах. На его счету семь мячей и две голевые передачи.