Бывший тренер сборной Франции может возглавить "Фенербахче"

Новым главным тренером стамбульского "Фенербахче" может стать Лоран Блан, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, турецкий клуб рассматривает французского специалиста в качестве главного кандидата на пост наставника. Блан может возглавить клуб в межсезонье, сменив на этом посту уволенного Эрсуна Юнала.

После 26 туров "Фенербахче" занимает седьмое место в чемпионате Турции.

Стоит отметить, что 54-летний Блан не работает тренером с 2016 года. Ранее он возглавлял "Бордо", сборную Франции и ПСЖ. Четырехкратный чемпион Франции (один раз с "Бордо", три - с ПСЖ).

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