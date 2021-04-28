Бывший тренер сборной Испании может возглавить "Валенсию"
Фото: Твиттер @JueggingES
"Валенсия" в конце сезона прекратит сотрудничество с главным тренером Хавьером Грасией. На его смену появилась кандидатура в лице экс-наставника сборной Испании и "Монако" Роберта Морено, сообщает AS.
43-летний Морено был ассистентом главного тренера в "Роме", "Сельте", "Барселоне" и сборная Испании. Он сменил на посту наставника "фурии роха" Луиса Эрике.
Под руководством специалиста Испания сыграла 9 матчей, в которых 7 раз победила и 2 раза сыграла вничью, добыв путевку на Евро-2020.
После того, как Луис Энрике вернулся в национальную команду, Морено ушел в "Монако". Он был уволен 18 июля 2020 года за неудовлетворительные результаты.
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|Команда
|М
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|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
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|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|Мальорка
|20
|18
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|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14