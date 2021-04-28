Бывший тренер сборной Испании может возглавить "Валенсию"

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"Валенсия" в конце сезона прекратит сотрудничество с главным тренером Хавьером Грасией. На его смену появилась кандидатура в лице экс-наставника сборной Испании и "Монако" Роберта Морено, сообщает AS.

43-летний Морено был ассистентом главного тренера в "Роме", "Сельте", "Барселоне" и сборная Испании. Он сменил на посту наставника "фурии роха" Луиса Эрике.

Под руководством специалиста Испания сыграла 9 матчей, в которых 7 раз победила и 2 раза сыграла вничью, добыв путевку на Евро-2020.

После того, как Луис Энрике вернулся в национальную команду, Морено ушел в "Монако". Он был уволен 18 июля 2020 года за неудовлетворительные результаты.