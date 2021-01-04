Бывший тренер сборной Италии отказался возглавить "Спартак"

Московский "Спартак" проявлял интерес к бывшему главному тренеру сборной Италии Роберто Донадони, сообщает Sport_Inside.

По данным источника, российский клуб делал предложение Донадони через Франко Камоцци, который является советником владельца "Спартака" Леонида Федуна. Впрочем, итальянский специалист отказался возглавить "красно-белых".

57-летний Донадони с лета 2020 года является безработным. Его последним клубом был китайский "Шэньчжэнь". Ранее он тренировал "Лекко", "Ливорно", "Дженоа", вновь "Ливорно", сборную Италии, "Наполи", "Кальяри", "Парму" и "Болонью".

Напомним, что "Спартак" ищет тренера, так как нынешний наставник Доменико Тедеско покинет команду летом 2021 года.

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