Бывший тренер сборной Италии сравнил Месси и Роналду

Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Бывший главный тренер сборной Италии Роберто Донадони поделился мнением о форварде "Барселоны" Лионеле Месси и сравнил его с Роналду.

– Месси – это Марадона нашего времени?

– Я не люблю сравнивать Марадону и Месси или, как это было прежде, Марадону и Пеле. Разные эпохи. Мне нравятся и Месси, и Марадона.

Месси мне по-настоящему нравится. Сейчас все говорят о Месси против Роналду – так вот, навыки Месси мне нравятся больше, чем навыки Роналду. Месси в плане техники на другом уровне. Месси впечатляет меня сильнее, когда я смотрю футбол.

Конечно, Роналду забивает много голов, однако Месси играет на поле более важную роль, – сказал Донадони.

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