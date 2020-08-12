Бывший тренер сборной России Бородюк возглавил австрийский клуб

Новым главным тренером австрийского "Хорна" назначен россиянин Александр Бородюк, сообщает пресс-служба австрийского клуба.

Помогать Бородюку будут ассистенты Геннадий Петров и Сергей Пацай. В минувшем сезоне "Хорн" занял 13-е место во второй австрийской Бундеслиге, избежав вылета только благодаря разнице мячей.

57-летний Бородюк ранее тренировал сборную России (старший тренер), "Торпедо", "Кайрат" и сборную Казахстана.

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