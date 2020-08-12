Бывший тренер сборной России Бородюк возглавил австрийский клуб

Теги александр бородюкхорн

Бывший тренер сборной России Бородюк возглавил австрийский клуб

Новым главным тренером австрийского "Хорна" назначен россиянин Александр Бородюк, сообщает пресс-служба австрийского клуба.

Помогать Бородюку будут ассистенты Геннадий Петров и Сергей Пацай. В минувшем сезоне "Хорн" занял 13-е место во второй австрийской Бундеслиге, избежав вылета только благодаря разнице мячей.

57-летний Бородюк ранее тренировал сборную России (старший тренер), "Торпедо", "Кайрат" и сборную Казахстана.

Не пропустите: В "Спартаке" ответили на слухи о возможной отставке Доминико Тедеско. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Краснодар" стартует в Лиге Чемпионов с заключительного раунда квалификации

"Краснодар" стартует в Лиге Чемпионов с заключительного раунда квалификации

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов