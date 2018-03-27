Бывший тренер сборной России будет уволен из китайского клуба
Главный тренер "Цзянсу Сунин" Фабио Капелло в ближайшее время будет уволен, сообщает Tuttomercatoweb.
По сведениям издания, причиной отставки являются разногласия итальянца с руководством клуба. Кроме того клуб неудачно выступает в этом сезоне.
В первых трех турах чемпионата Китая "Цзянсу Сунин" потерпел два поражения.
Стоит отметить, что 71-летний Капелло в 1994 году приводил "Милан" к победе в Лиге Чемпионов. Также специалист известен своей работой в "Ювентусе", сборных Англии и России.
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