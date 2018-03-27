Бывший тренер сборной России будет уволен из китайского клуба

Теги цзянсу сунинфабио капелло

Бывший тренер сборной России будет уволен из китайского клуба

Главный тренер "Цзянсу Сунин" Фабио Капелло в ближайшее время будет уволен, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям издания, причиной отставки являются разногласия итальянца с руководством клуба. Кроме того клуб неудачно выступает в этом сезоне.

В первых трех турах чемпионата Китая "Цзянсу Сунин" потерпел два поражения.

Стоит отметить, что 71-летний Капелло в 1994 году приводил "Милан" к победе в Лиге Чемпионов. Также специалист известен своей работой в "Ювентусе", сборных Англии и России.

Не пропустите: ПСЖ переманит главного тренера у своего конкурента. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 лучших центральных защитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory

Топ-10 лучших центральных защитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Tianjin Quanjian 30 59
2 Гуйчжоу Чжичэн 30 59
3 Qingdao Huanghai 30 59
4 Шаанси Чанба 30 49
5 Далянь Ифан 30 45
6 Хубеи Люйин 30 43
7 Бейджин Баси 30 41
8 Nei Mongol Zhongyou 30 41
9 Шенджен Руби 30 40
10 Нанчанг Баи 30 40
11 Xinjiang Tianshan 30 39
12 Meizhou Hakka 30 39
13 Далиан Итенг 30 38
14 Dalian Transcendence 30 38
15 Циндао Джонун 30 33
16 Хунан Сиантао 30 12
Полная таблица

топ-5 тегов