Бывший тренер "Спартака" может вновь возглавить "Валенсию"

Теги унаи эмериспартак москваваленсия

Бывший тренер "Спартака" может вновь возглавить "Валенсию"

"Валенсия" проявляет интерес к испанскому специалисту Унаи Эмери, сообщает Marca.

По сведениям издания, испанский клуб рассматривает вариант с приглашением Эмери вместо нынешнего наставника Альберта Селадеса, который может быть уволен в связи с неудовлетворительными результатами.

Эмери тренировал "Валенсию" с 2008 по 2012 годы. Под его руководством "летучие мыши" трижды занимали третье место в чемпионата Испании. Также он тренировал "Лорку Депортиву", "Альмерию", "Спартак", "Севилью", ПСЖ и "Арсенал".

Не пропустите: Эмери был в отношениях сразу с двумя девушками во время своей работы в "Арсенале". | http://soccernews.ru
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