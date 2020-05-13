Бывший тренер "Спартака" может вновь возглавить "Валенсию"
"Валенсия" проявляет интерес к испанскому специалисту Унаи Эмери, сообщает Marca.
По сведениям издания, испанский клуб рассматривает вариант с приглашением Эмери вместо нынешнего наставника Альберта Селадеса, который может быть уволен в связи с неудовлетворительными результатами.
Эмери тренировал "Валенсию" с 2008 по 2012 годы. Под его руководством "летучие мыши" трижды занимали третье место в чемпионата Испании. Также он тренировал "Лорку Депортиву", "Альмерию", "Спартак", "Севилью", ПСЖ и "Арсенал".
Не пропустите: Эмери был в отношениях сразу с двумя девушками во время своей работы в "Арсенале". | http://soccernews.ru
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