Бывший тренер "Спартака" оценил результаты команды в нынешнем сезоне
Экс-главный тренер "Спартака" Олег Романцев высказался по поводу результатов московского клуба в текущем сезоне.
После 6 туров РПЛ "красно-белые" лидируют в турнирной таблице.
"Если вернуться в прошлый сезон, то в какой-то мере это действительно удивило. Хотя для старта неожиданности - дело привычное. Особенно сейчас, когда команды не успели перевести дух после минувшего чемпионата и сразу же включились в борьбу в новом. И здесь важную роль сыграло то, как они провели необычно короткий отрезок межсезонья. Видно, что Доменико Тедеско удалось найти тот оптимальный тренировочный режим, который позволяет сегодня "Спартаку" выглядеть свежее и мобильнее соперников. Это и стало его козырем на старте", - цитируют Романцева "Известия".
13 сентября "Спартак" сыграет с ЦСКА в рамках 7-го тура РПЛ.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
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|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
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|15
|Оренбург
|22
|23
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|Крылья Советов
|23
|22