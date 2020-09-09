Бывший тренер "Спартака" оценил результаты команды в нынешнем сезоне

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Бывший тренер "Спартака" оценил результаты команды в нынешнем сезоне

Экс-главный тренер "Спартака" Олег Романцев высказался по поводу результатов московского клуба в текущем сезоне.

После 6 туров РПЛ "красно-белые" лидируют в турнирной таблице.

"Если вернуться в прошлый сезон, то в какой-то мере это действительно удивило. Хотя для старта неожиданности - дело привычное. Особенно сейчас, когда команды не успели перевести дух после минувшего чемпионата и сразу же включились в борьбу в новом. И здесь важную роль сыграло то, как они провели необычно короткий отрезок межсезонья. Видно, что Доменико Тедеско удалось найти тот оптимальный тренировочный режим, который позволяет сегодня "Спартаку" выглядеть свежее и мобильнее соперников. Это и стало его козырем на старте", - цитируют Романцева "Известия".

13 сентября "Спартак" сыграет с ЦСКА в рамках 7-го тура РПЛ.

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