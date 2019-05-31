Бывший тренер "Спартака" покинул пост наставника минского "Динамо"

Минское "Динамо" объявило об отставке главного тренера команды Романа Пилипчука, сообщает официальный сайт клуба.

Причиной отставки называются финансовые проблемы клуба, которые привели к пересмотру условий контракта специалиста.

52-летний Пилипчук возглавлял "Динамо" с 1 февраля 2019 года. В нынешнем сезоне клуб занимает шестое место в чемпионате Беларуси после девяти туров.

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