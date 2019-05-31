Бывший тренер "Спартака" покинул пост наставника минского "Динамо"

Теги спартак москвадинамо минск

Бывший тренер "Спартака" покинул пост наставника минского "Динамо"

Минское "Динамо" объявило об отставке главного тренера команды Романа Пилипчука, сообщает официальный сайт клуба.

Причиной отставки называются финансовые проблемы клуба, которые привели к пересмотру условий контракта специалиста.

52-летний Пилипчук возглавлял "Динамо" с 1 февраля 2019 года. В нынешнем сезоне клуб занимает шестое место в чемпионате Беларуси после девяти туров.

Не пропустите: Джикия - лучший игрок "Спартака" по версии фанатов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Польский хавбек Шиманьский перешел в "Динамо"

Польский хавбек Шиманьский перешел в "Динамо"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов