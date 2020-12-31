Бывший тренер "Спартака" Рианчо: "Возможно, Бердыев может сделать "Спартак" лидером"

Экс-тренер московского "Спартака" Рауль Рианчо, поделился мыслями, что новым тренером для клуба, после Доменико Тедеско, мог бы стать Курбан Бердыев.

"Бердыев отличный наставник, прекрасно понимает игру и может подготовиться к любому сопернику. Было бы любопытно посмотреть на его работу в "Спартаке".

Я много с кем работал, но мало кто так относился к своей работе так, как Бердыев. Может быть, именно у него получится вернуть "красно-белых" на первые позиции", — цитирует Рианчо Матч ТВ.