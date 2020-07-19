Бывший тренер "Спартака" возглавить "Вильярреал"

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Бывший тренер "Спартака" возглавить "Вильярреал"

Новым главным тренером "Вильярреала" может стать Унаи Эмери, сообщает El Periodico Mediterraneo.

По сведениям издания, стороны начали переговоры еще до приостановки чемпионата Испании из-за угрозы распространения коронавируса. В случае расторжения контракта, сторона, которая инициировала его, выплатит крупную компенсацию.

45-летний Эмери в настоящее время является безработным. Его последним клубом был "Арсенал". Также он тренировал "Лорку Депортиво", "Альмерию", "Спартак", "Севилью" и ПСЖ.

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