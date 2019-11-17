Бывший тренер "Тоттенхэма" считает, что клубу нужно продать Эриксена
Экс-главный тренер "Тоттенхэма" Гарри Реднапп сказал, что клубу необходимо продать этой зимой хавбка Кристиана Эриксена, чтобы не потерять деньги. Об этом сообщает The Sun.
Летом 2020 года футболист сможет покинуть клуб бесплатно, так как срок его контракта истечет.
"Не думаю, что Эриксен подпишет новый контракт. Он дождется лета и станет свободным агентом.
Раз он не хочет оставаться, я бы вместо него на поле выпускал другого игрока. Нужно сказать "окей" игроку, который не хочет играть в команде.
Он невероятный игрок, несомненно, но в последнее время стал намного слабее", - сказал Реднапп.
Эриксен играет в "Тоттенхэме" с 2013 года. В этом сезоне он в 10 матчах забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его трансферная стоимость - 100 миллионов евро.
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