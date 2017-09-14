Бывший тренер вратарей "Манчестер Юнайтед" рассказал о самом большом недостатке Роналду
Бывший тренер вратарей английского "Манчестер Юнайтед" Тони Котон рассказал о самом большом недостатке бывшего игрока "красных дьяволов" Криштиану Роналду, который работникам клуба впоследствии удалось устранить.
"Его самой большой ошибкой была привычка лежать на земле, как тряпичная кукла, когда он проигрывал единоборства. Сэр Алекс Фергюсон решил побороться с этим следующим образом: он сказал своим помощникам, чтобы они "закрывали глаза", если увидят, что Роналду получал удар по ногам во время тренировочных матчей", - цитирует Котона Don Balon.
Напомним, Пеллегрини похвалил Роналду за его отношение к тренировкам. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|4
|10
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Челси
|4
|9
|4
|Уотфорд
|4
|8
|5
|Тоттенхэм
|4
|7
|6
|Хаддерсфилд Таун
|3
|7
|7
|Бернли
|4
|7
|8
|Ливерпуль
|4
|7
|9
|Вест Бромвич Альбион
|4
|7
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|6
|11
|Арсенал Лондон
|4
|6
|12
|Сток Сити
|4
|5
|13
|Саутгемптон
|4
|5
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|15
|Суонси Сити
|4
|4
|16
|Эвертон
|4
|4
|17
|Лестер Сити
|4
|3
|18
|Борнмут
|4
|0
|19
|Кристал Пэлас
|4
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|0