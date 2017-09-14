Бывший тренер вратарей "Манчестер Юнайтед" рассказал о самом большом недостатке Роналду

Теги манчестер юнайтедкриштиану роналду

Бывший тренер вратарей "Манчестер Юнайтед" рассказал о самом большом недостатке РоналдуБывший тренер вратарей английского "Манчестер Юнайтед" Тони Котон рассказал о самом большом недостатке бывшего игрока "красных дьяволов" Криштиану Роналду, который работникам клуба впоследствии удалось устранить.

"Его самой большой ошибкой была привычка лежать на земле, как тряпичная кукла, когда он проигрывал единоборства. Сэр Алекс Фергюсон решил побороться с этим следующим образом: он сказал своим помощникам, чтобы они "закрывали глаза", если увидят, что Роналду получал удар по ногам во время тренировочных матчей", - цитирует Котона Don Balon.

Напомним, Пеллегрини похвалил Роналду за его отношение к тренировкам. | soccernews.ru

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