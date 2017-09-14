Бывший тренер вратарей "Манчестер Юнайтед" рассказал о самом большом недостатке Роналду

Бывший тренер вратарей английского "Манчестер Юнайтед" Тони Котон рассказал о самом большом недостатке бывшего игрока "красных дьяволов" Криштиану Роналду, который работникам клуба впоследствии удалось устранить.

" Его самой большой ошибкой была привычка лежать на земле, как тряпичная кукла, когда он проигрывал единоборства. Сэр Алекс Фергюсон решил побороться с этим следующим образом: он сказал своим помощникам, чтобы они "закрывали глаза", если увидят, что Роналду получал удар по ногам во время тренировочных матчей ", - цитирует Котона Don Balon.

Напомним, Пеллегрини похвалил Роналду за его отношение к тренировкам. | soccernews.ru