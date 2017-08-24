Бывший тренер "Зенита" Пот: "В матче с "Утрехтом" меня впечатлила игра лишь одного футболиста"

Теги зенит санкт-петербургандрей лунев

Бывший тренер "Зенита" Пот: "В матче с "Утрехтом" меня впечатлила игра лишь одного футболиста"Бывший тренер питерского "Зенита" Кор Пот лестно отозвался об игре голкипера "сине-бело-голубых" Андрея Лунева.

"У "Зенита" - очень хороший голкипер! Мне действительно понравилась игра Андрея Лунева. Больше в составе петербуржцев я не вспомню никого, кто бы впечатлил меня. Однако я сужу только по одному матчу с "Утрехтом", - цитирует Пота чемпионат.com.

Напомним, сегодня "Зенит" сыграет ответный матч против "Утрехта" в рамках Лиги Европы. | soccernews.ru

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