Бывший тренер "Зенита" Пот: "В матче с "Утрехтом" меня впечатлила игра лишь одного футболиста"

Бывший тренер питерского "Зенита" Кор Пот лестно отозвался об игре голкипера "сине-бело-голубых" Андрея Лунева.

"У "Зенита" - очень хороший голкипер! Мне действительно понравилась игра Андрея Лунева. Больше в составе петербуржцев я не вспомню никого, кто бы впечатлил меня. Однако я сужу только по одному матчу с "Утрехтом", - цитирует Пота чемпионат.com.

Напомним, сегодня "Зенит" сыграет ответный матч против "Утрехта" в рамках Лиги Европы. | soccernews.ru