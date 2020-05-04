Бывший тренер "Зенита" заявил, что Кокорин не вернется в петербургский клуб
Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу заявил, что нападающий Александр Кокорин не вернется в клуб из Санкт-Петербурга из-за судимости.
"Я был уверен, что "Зенит" его куда-то отправит. Слова о том, что клуб его ждёт, были лишь поддержкой в трудной ситуации. "Зенит" не может оставить игрока с тюремным прошлым. Я шлю Саше свои объятия и желаю ему большой удачи, а также возвращения в сборную России.
Поехать в Европу — отличный вариант для него. Точно лучше, чем оставаться в России, потому что ни один большой клуб после истории с тюрьмой его не пригласит", - приводит слова Луческу Sport24.
Напомним, что осенью 2018 года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Ростова" Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий избили трех человек в Москве. За это их приговорили к тюремным срокам на полтора года. Осенью 2019 года футболисты вышли на свободу, воспользовавшись условно-досрочным освобождением. Кокорин приступил к тренировкам с "Зенитом", но через некоторое время клуб отправил его в аренду в "Сочи".
В нынешнем сезоне 29-летний Кокорин провел за сочинский клуб четыре матча во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с "Зенитом" действует до лета 2020 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20