Бывший тренер "Зенита" заявил, что Кокорин не вернется в петербургский клуб

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Бывший тренер "Зенита" заявил, что Кокорин не вернется в петербургский клуб

Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу заявил, что нападающий Александр Кокорин не вернется в клуб из Санкт-Петербурга из-за судимости.

"Я был уверен, что "Зенит" его куда-то отправит. Слова о том, что клуб его ждёт, были лишь поддержкой в трудной ситуации. "Зенит" не может оставить игрока с тюремным прошлым. Я шлю Саше свои объятия и желаю ему большой удачи, а также возвращения в сборную России.

Поехать в Европу — отличный вариант для него. Точно лучше, чем оставаться в России, потому что ни один большой клуб после истории с тюрьмой его не пригласит", - приводит слова Луческу Sport24.

Напомним, что осенью 2018 года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Ростова" Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий избили трех человек в Москве. За это их приговорили к тюремным срокам на полтора года. Осенью 2019 года футболисты вышли на свободу, воспользовавшись условно-досрочным освобождением. Кокорин приступил к тренировкам с "Зенитом", но через некоторое время клуб отправил его в аренду в "Сочи".

В нынешнем сезоне 29-летний Кокорин провел за сочинский клуб четыре матча во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с "Зенитом" действует до лета 2020 года.

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