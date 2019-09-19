Бывший вице-президент "Анжи" задержан. У него было обнаружено большое количество оружия

Теги анжи

Бывший вице-президент "Анжи" задержан. У него было обнаружено большое количество оружия

Полиция арестовала бывшего вице-президента махачкалинского "Анжи" Махи Идрисова, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, при обыске в доме Идрисова были обнаружены денежные средства и большое количество оружия. Есть информация, что фирма, связанная с функционером, разводила нефть высокого качества перед перепродажей.

Идрисов работал в должности вице-президента "Анжи" с марта 2017 года.

По итогам прошлого сезона "Анжи" вылетел из Российской Премьер-Лиги, а затем отказался от выступления в ФНЛ. Сейчас клуб занимает 14-е место во Втором дивизионе - ПФЛ.

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