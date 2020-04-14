Бывший вице-президент "Барселоны" вновь высказался о коррупции в клубе

Бывший вице-президент "Барселоны" Эмили Руссо вновь заявил, что в каталонском клубе процветает коррупция. После предыдущих слов Руссо руководство клуба решило подать на него в суд.

"Я хочу ответить представителям "Барселоны", которые собираются подать против меня иск. Мои слова о коррупции в клубе были правдой и я могу это доказать. Так что их иск не имеет под собой оснований. Я сообщил клубу, что происходит внутри него. Это и стало причиной моего ухода.

В данной ситуации я буду защищать свои права и интересы. Я всегда честно трудился во благо нашего любимого клуба. Для меня было большой честью работать в "Барселоне", - приводит слова Руссо El Mundo Deportivo.

Напомним, что вместе с Руссо "Барселону" покинули еще пять членов совета директоров.

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