Бывший вице-президент "Барселоны" вновь высказался о коррупции в клубе

Теги барселона

Бывший вице-президент "Барселоны" вновь высказался о коррупции в клубе

Бывший вице-президент "Барселоны" Эмили Руссо вновь заявил, что в каталонском клубе процветает коррупция. После предыдущих слов Руссо руководство клуба решило подать на него в суд.

"Я хочу ответить представителям "Барселоны", которые собираются подать против меня иск. Мои слова о коррупции в клубе были правдой и я могу это доказать. Так что их иск не имеет под собой оснований. Я сообщил клубу, что происходит внутри него. Это и стало причиной моего ухода.

В данной ситуации я буду защищать свои права и интересы. Я всегда честно трудился во благо нашего любимого клуба. Для меня было большой честью работать в "Барселоне", - приводит слова Руссо El Mundo Deportivo.

Напомним, что вместе с Руссо "Барселону" покинули еще пять членов совета директоров.

Не пропустите: В стане "Барселоны" происходит настоящий детектив: руководство увольняется из-за неэффективного управления, а Бартомеу собирается продлить сроки своего правления. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Канделаки объяснила, почему продолжает отвечать Уткину на оскорбления

Канделаки объяснила, почему продолжает отвечать Уткину на оскорбления

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов