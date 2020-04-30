Бывший вице-президент "Локомотива" Белоус: "Кокорину нужно уезжать"

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Бывший вице-президент "Локомотива" Белоус: "Кокорину нужно уезжать"

Бывший вице-президент "Локомотива" Юрий Белоус высказался по поводу информации о том, что форвардом "Зенита" Александром Кокориным интересуются топ-клубы Европы.

"Вот Кокорину надо уезжать. Это пойдет на пользу и футболисту, который обретет дополнительную мотивацию, и сборной России. Не исключаю, переберется за границу летом и Шомуродов. Потрясающий игрок!

Если говорить о деньгах, "Зенит" наверняка даст больше всех. Но прошло ли для Саши бесследно недопонимание, которое зимой возникло между ним и клубом? Вопрос! А вообще есть в России еще одна команда, которой Кокорин очень нужен. Я бы на месте ее руководителей сделал все, чтобы заполучить такого нападающего в статусе свободного агента. Это был бы суперход!" - сказал Белоус.

Ранее сообщалось, что в футболисте заинтересовано несколько итальянских клубов. Его контракт с "Зенитом" рассчитан до лета 2020 года.

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