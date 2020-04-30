Бывший вице-президент "Локомотива" Белоус: "Кокорину нужно уезжать"
Бывший вице-президент "Локомотива" Юрий Белоус высказался по поводу информации о том, что форвардом "Зенита" Александром Кокориным интересуются топ-клубы Европы.
"Вот Кокорину надо уезжать. Это пойдет на пользу и футболисту, который обретет дополнительную мотивацию, и сборной России. Не исключаю, переберется за границу летом и Шомуродов. Потрясающий игрок!
Если говорить о деньгах, "Зенит" наверняка даст больше всех. Но прошло ли для Саши бесследно недопонимание, которое зимой возникло между ним и клубом? Вопрос! А вообще есть в России еще одна команда, которой Кокорин очень нужен. Я бы на месте ее руководителей сделал все, чтобы заполучить такого нападающего в статусе свободного агента. Это был бы суперход!" - сказал Белоус.
Ранее сообщалось, что в футболисте заинтересовано несколько итальянских клубов. Его контракт с "Зенитом" рассчитан до лета 2020 года.
Не пропустите: Один из спонсоров чемпионата Франции разорвал контракт с Лигой 1 из-за досрочного завершения сезона. | http://soccernews.ru
главное
-
ПСЖ посвятил чемпионский титул врачам, борющимся с коронавирусом
-
JN: чемпионат Португалии возобновится в конце мая
-
Премьер-министр России Мишустин заразился коронавирусом
-
Флик продлил контракт с "Баварией". На подписании все были в масках с клубной эмблемой
-
АПЛ представила строгий свод правил для возобновления тренировок
Лента новостей
-
"Арсенал" планирует экономить в предстоящее трансферное окно
-
Игнашевич показал, как занимаются игроки "Торпедо"
-
Руководство "Монако" высказалось по поводу досрочного завершения сезона
-
Гендиректор "Чертаново" считает, что сезон РПЛ не удастся завершить
-
1
Тотти рассказал, какого футболиста точно взял бы в свою команду
-
Бывший вице-президент "Локомотива" Белоус: "Кокорину нужно уезжать"
-
Стало известно, когда обсудят возобновление чемпионата России
-
2
ПСЖ посвятил чемпионский титул врачам, борющимся с коронавирусом
-
JN: чемпионат Португалии возобновится в конце мая
-
Вице-президент "Локомотива" Белоус прокомментировал интерес "Лацио" к Дзюбе
-
2
Жоау Мариу ярко высказался о Роналду
-
Дмитрий Комбаров хотел сделать заднее сальто, но так и не решился
-
"Зенит" организует доставку еды в центр помощи бездомным "Ночлежка"
-
Премьер-министр России Мишустин заразился коронавирусом
-
1
Суарес впервые за полтора месяца покинул свой дом
-
Флик продлил контракт с "Баварией". На подписании все были в масках с клубной эмблемой
-
Во Франции назвали ориентировочную дату начала нового сезона
-
"Зенит" составил сборную из бывших легионеров по числу официальных матчей за сборную
-
Жена Мамаева показала, как она выглядела за пластической операции
-
АПЛ представила строгий свод правил для возобновления тренировок
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20