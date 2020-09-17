Бывший вице-президент "Монако" Васильев высказался о перспективах Дзюбы

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Бывший вице-президент "Монако" Васильев высказался о перспективах Дзюбы

Бывший вице-президент "Монако" Вадим Васильев рассказал, что думает о возможном трансфере капитана "Зенита" Артема Дзюбы в европейский клуб.

"Будущее покажет. Пока еще база футболистов у нас намного меньше, чем в Европе, в той же Франции. Или в Африке, где я сейчас побывал. Но, думаю, со временем и это придет.

Что касается Дзюбы, то, безусловно, такой переход с каждым годом становится все проблематичнее - по крайней мере, если вести речь о топ-чемпионатах, а не о странах, куда можно просто уехать заканчивать карьеру и зарабатывать деньги. Это-то для игроков такого уровня возможно всегда.

Хотя, если сборная России и лично Артем блестяще выступят на чемпионате Европы, шанс будет. Окно возможности в этом случае еще приоткроется.

В национальной команде у Станислава Черчесова Дзюба смотрится отлично, и без него сегодня сборную России представить очень сложно", - сказал Васильев.

Ранее сообщалось, что российским форвардом активно интересуются "Милан" и "Лацио"

Не пропустите: Дзюба вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата России. | http://soccernews.ru
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