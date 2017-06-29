Бывший вингер "Барселоны" перешел в "Хапоэль"



Испанский полузащитник Исаак Куэнка стал игроком "Хапоэля" из Беер-Шевы, сообщает официальный твиттер клуба.

Футболист являлся свободным агентом и достался израильтянам бесплатно. Хавбек подписал с клубом контракт до лета 2020 года.

26-летний Куэнка за свою карьеру выступал за "Реус", "Барселону", "Сабаделл", "Аякс", "Депортиво", "Бурсаспор" и "Гранаду". Сыграл 2 матча за молодежную сборную Испании. Чемпион Голландии, обладатель Кубка Испании, победитель клубного чемпионата мира. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,5 миллиона евро. | http://soccernews.ru