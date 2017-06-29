Бывший вингер "Барселоны" перешел в "Хапоэль"

Теги хапоэль беэр-шеваисаак куэнка

Бывший вингер "Барселоны" перешел в "Хапоэль"
Испанский полузащитник Исаак Куэнка стал игроком "Хапоэля" из Беер-Шевы, сообщает официальный твиттер клуба.

Футболист являлся свободным агентом и достался израильтянам бесплатно. Хавбек подписал с клубом контракт до лета 2020 года.

26-летний Куэнка за свою карьеру выступал за "Реус", "Барселону", "Сабаделл", "Аякс", "Депортиво", "Бурсаспор" и "Гранаду". Сыграл 2 матча за молодежную сборную Испании. Чемпион Голландии, обладатель Кубка Испании, победитель клубного чемпионата мира. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,5 миллиона евро. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Топ-10 трансферов июня

Топ-10 трансферов июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов