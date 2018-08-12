Бывший вингер ЦСКА возглавил сборную Камбоджи

1 Теги кейсуке хондакамбоджамельбурн виктори

Бывший вингер ЦСКА возглавил сборную КамбоджиБывший вингер московского ЦСКА Кейсуке Хонда, ныне выступающий за австралийский "Мельбурн Виктори", возглавил сборную Камбоджи.

Как информирует официальный сайт Азиатской конфедерации футбола, 32-летний футболист, имеющий действующий контракт со своим клубом до лета следующего года, будет совмещать карьеры игрока и наставника. Со своими помощниками по национальной команде Камбоджи он будет поддерживать контакт посредством видеосвязи.

Напомним, вчера ЦСКА сыграл вничью с "Енисеем". | soccernews.ru

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