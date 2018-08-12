Бывший вингер ЦСКА возглавил сборную Камбоджи

Бывший вингер московского ЦСКА Кейсуке Хонда, ныне выступающий за австралийский "Мельбурн Виктори", возглавил сборную Камбоджи.

Как информирует официальный сайт Азиатской конфедерации футбола, 32-летний футболист, имеющий действующий контракт со своим клубом до лета следующего года, будет совмещать карьеры игрока и наставника. Со своими помощниками по национальной команде Камбоджи он будет поддерживать контакт посредством видеосвязи.

Напомним, вчера ЦСКА сыграл вничью с "Енисеем". | soccernews.ru