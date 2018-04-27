Бывший владелец "Милана" хочет вернуть клуб



Бывший президент "Милана" Сильвио Берлускони заявил, что он хочет выкупить клуб обратно .

"Если дела будут идти так же, как и сейчас, не скрою – рано или поздно я выкуплю "Милан" обратно", – приводит слова Берлускони Football Italia.

Стоит отметить, что в 2017 году "Милан" купил китайский бизнесмен Ли Юнхун за 740 миллионов евро.

В данный момент клуб занимает седьмое место в Серии А.

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