Бывший владелец "Милана" хочет вернуть клуб

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Бывший владелец "Милана" хочет вернуть клуб
Бывший президент "Милана" Сильвио Берлускони заявил, что он хочет выкупить клуб обратно .

"Если дела будут идти так же, как и сейчас, не скрою – рано или поздно я выкуплю "Милан" обратно", – приводит слова Берлускони Football Italia.

Стоит отметить, что в 2017 году "Милан" купил китайский бизнесмен Ли Юнхун за 740 миллионов евро.

В данный момент клуб занимает седьмое место в Серии А.

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