Бывший владелец "Спартака" назвал цену клуба
Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен
Экс-владелец московского "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для портала Sports.ru высказался о текущем владельце клуба Леониде Федуне.
– Насколько знаю, Федун себя убедил, что он единственный спаситель "Спартака", без него клуб пропадет и рухнет.
– Нет, это глупость. Адекватная цена "Спартака" – не больше 300 миллионов евро вместе со стадионом. Думаю, есть люди, которые бы взяли клуб за такие деньги и выстроили бы ситуацию лучше.
– Вы не согласны с теми, кто говорит, что "Спартак" никто никогда и не купит?
– Никто никогда не купит "Спартак" за деньги, которые хочет Федун. За объективные и реальные деньги, которые эта структура сейчас стоит, думаю, два-три персонажа есть.
– Есть мнение, что "Спартак" нужен Федуну только ради земли в Тушино и недвижимости около стадиона. Это действительно настолько прибыльный проект, чтобы все это про себя слушать?
– Это хороший проект, доходность от которого понижает ему затраты на содержание "Спартака". Насколько он ему нужен, чтобы все это слушать? Федун человек богатый, думаю, что и без этого проекта он чувствовал бы себя великолепно. У него настолько все в порядке, что ему без разницы – есть этот проект или нет этого проекта. Он бы и без него спокойно содержал "Спартак", а с ним просто немножечко полегче и повеселее, – сказал Червиченко.
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