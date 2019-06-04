Бывший владелец "Спартака" высказался о переходе Йовича в "Реал"

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал переход сербского нападающего "Айнтрахта" Луки Йовича в мадридский "Реал" за сумму порядка 60-70 миллионов евро.

"Много странных трансферов, конечно, но, возможно, им просто нужно закрыть маленькую позицию, за которую они готовы дорого заплатить. Бывает, когда опасно отдавать за молодых игроков такие деньги, но в "Реале" служба достаточно хорошо работает для того, чтобы ошибаться", - приводят слова Червиченко российские СМИ.

Напомним, что 21-летний Йович подписал с королевским клубом шестилетний контракт с зарплатой в 11,67 миллионов евро в год. Всего за "Айнтрахт" он провел 75 матчей, в которых забил 36 голов и отдал девять результативных передач.

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