Бывший владелец "Спартака" высказался о переходе Йовича в "Реал"

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Бывший владелец "Спартака" высказался о переходе Йовича в "Реал"

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал переход сербского нападающего "Айнтрахта" Луки Йовича в мадридский "Реал" за сумму порядка 60-70 миллионов евро.

"Много странных трансферов, конечно, но, возможно, им просто нужно закрыть маленькую позицию, за которую они готовы дорого заплатить. Бывает, когда опасно отдавать за молодых игроков такие деньги, но в "Реале" служба достаточно хорошо работает для того, чтобы ошибаться", - приводят слова Червиченко российские СМИ.

Напомним, что 21-летний Йович подписал с королевским клубом шестилетний контракт с зарплатой в 11,67 миллионов евро в год. Всего за "Айнтрахт" он провел 75 матчей, в которых забил 36 голов и отдал девять результативных передач.

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Комментарии

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Крош
Крош

Конечно странный.Игрок для более сильного клуба.

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Mutaloff
Mutaloff

Реал конечно подкачал в нынешнем сезоне,но проблемы в руководстве,игроков надо регулярно продавать или покупать достойную им замену для конкуренции,Йович мне кажется не усадит Бензему на лавку,скорее станет дорогой побрекушкой для Переса,который окончательно перекрыл развитие Мариано,придет Менди,до свидания Регилон,придет Азар,скорее всего кинут Вини,потому что команда не знает понятия выбор состава,ставить просто так,без мнения и я могу,а ведь задача тренера смотреть на физ.состояние,моральное состояние,усталость и прочее,а Зидан этого не делает,поэтому мы плохо играли тот сезон,этот,когда Зидан делал ротацию в сезоне 16/17 все регулярно отдыхали и регулярно насыщались игровой практикой и команда на требл могла замахнуться,делайте выводы...

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