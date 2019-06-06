Бывший врач ЦСКА будет работать в "Спартаке"

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Бывший врач ЦСКА будет работать в "Спартаке"
Новым врачом "Спартака" назначен Михаил Бутовский, сообщает официальный сайт клуба.

38-летний Бутовский заменит в медицинское штабе московского клуба Андрея Багдасаряна. Ранее он более 10 лет работал анестезиологом-реаниматологом в одной из московских больниц. С 2014 года входит в медицинский штаб сборной России.

Также Бутовский ранее работал в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что многие футболисты "Спартака" недовольны работой главного врача команды Михаила Вартапетова и вынуждены обращаться к экс-доктору команды Лю Хуншену.

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