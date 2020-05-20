Бывший врач "Локомотива" заявил, что коронавирус имеет лабораторное происхождение

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Бывший врач "Локомотива" заявил, что коронавирус имеет лабораторное происхождение
Бывший врач московского "Локомотива" Савелий Мышалов выразил мнение, что коронавирус COVID-19 был создан в лаборатории.

"Какого происхождения вирус? Лабораторного. Слишком уникальные у него характеристики, слишком прилипчивый и неубиваемый", - приводит слова Мышалова "Матч ТВ".

Напомним, что вспышка COVID-19 впервые произошла в конце прошлого года в китайском городе Ухань. В настоящее время во всем мире коронавирусом заразились более пяти миллионов человек. От осложнений, вызванных вирусом, скончались более 325 тысяч человек.

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