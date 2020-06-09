Бывший врач "Реала" рассказал о разногласиях с Серхио Рамосом

Бывший врач мадридского "Реала" Хесус Ольмо рассказал, что у него были разногласия с капитаном с команды Серхио Рамосом.

"У меня было противостояние с Рамосом. Мы с ним ведем себя одинаково, говорим в лицо, если что-то не так. Серхио был не согласен с некоторыми из моих методов, хотя я пытался ему объяснить, зачем так делаю. Но, когда мы спорили с ним, то не забывали о взаимном уважении. Впрочем, я никогда не шел у него на поводу. У нас были разногласия, но мы работали профессионально. У нас по-прежнему хорошие отношения. Если ему нужна будет помощь, я всегда готов помочь", - цитирует Ольмо Ideal.

В нынешнем сезоне 34-летний Рамос провел за "Реал" 34 матча во всех турнирах и забил семь голов. Его контракт с мадридским клубом действует до лета 2021 года.

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