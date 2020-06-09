Бывший врач "Реала" рассказал о разногласиях с Серхио Рамосом

Теги реал мадридсерхио рамос

Бывший врач "Реала" рассказал о разногласиях с Серхио Рамосом

Бывший врач мадридского "Реала" Хесус Ольмо рассказал, что у него были разногласия с капитаном с команды Серхио Рамосом.

"У меня было противостояние с Рамосом. Мы с ним ведем себя одинаково, говорим в лицо, если что-то не так. Серхио был не согласен с некоторыми из моих методов, хотя я пытался ему объяснить, зачем так делаю. Но, когда мы спорили с ним, то не забывали о взаимном уважении. Впрочем, я никогда не шел у него на поводу. У нас были разногласия, но мы работали профессионально. У нас по-прежнему хорошие отношения. Если ему нужна будет помощь, я всегда готов помочь", - цитирует Ольмо Ideal.

В нынешнем сезоне 34-летний Рамос провел за "Реал" 34 матча во всех турнирах и забил семь голов. Его контракт с мадридским клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Рамос отказался общаться с испанским политиками из-за ситуации с коронавирусом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 8 июня

Главные новости дня: 8 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов