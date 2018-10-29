Бывший врач "Спартака": "Каррера - не тренер"
Бывший врач московского "Спартака" Лю Хуншен прокомментировал расставание "красно-белыми" с итальянским тренером Массимо Каррерой.
"Первая мысль, когда узнал, что Карреру убирают из "Спартака"? Я ждал этого. Знал, что он - ненадолго. Потому что он - не тренер, а менеджер. Тренер должен понимать, как строить команду, делать хороший футбол, побеждать. А Каррера постоянно думал, как кого-нибудь поменять или убрать. Решал слишком мелкие проблемы, такие, как тоненькие иголки. Но для него они были как железные палки. Не занимался главным.
Откуда знаю? Видел, слышал. Каррера не сам решал многие проблемы - спрашивал у агентов. Что за тренер без мнения? Как можно на каждую игру ставить новый состав? У "Спартака" при Каррере не было основы, он все время менял, менял, менял людей. Бывают слабые тренеры, но есть вообще не тренеры. Это еще хуже", - цитирует Лю Хуншена Чемпионат.
Напомним, перед игрой с "Рубином" "Спартак" потерял форварда. | soccernews.ru
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