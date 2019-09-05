Бывший врач "Спартака" назвал причину увольнения Карреры

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Бывший врач "Спартака" назвал причину увольнения Карреры
Лю Хуншен, бывший врач "Спартака", поделился мнением об экс-наставнике "красно-белых" Массимо Каррере, у которого был конфликт с полузащитником Денисом Глушаковым.

"Я всегда поддерживал и буду продолжать поддерживать Глушакова. Он сделал много нужного для «Спартака». Клуб стал чемпионом благодаря Денису Глушакову, Артему Реброву, Андрею Ещенко, Дмитрию Комбарову. Они - герои, лидеры. Эти ребята очень хотели стать чемпионами. Тренер же сегодня есть, а завтра нет. Многие думают, что умный тренер является самой важной составляющей. Если бы Каррера был действительно хорошим тренером, почему же он сейчас без работы?

В "Спартаке" он слишком много брал на себя. Если бы Каррера занимался только тренерской деятельностью, а не лез в другие дела, то, возможно, он бы и сейчас тренировал "Спартак". А чемпионом "Спартак" стал бы при любом тренере", - приводит слова Лю "Чемпионат".

Напомним, что Каррера тренировал "Спартак" с 2016 по 2018 годы. Под его руководством московский клуб становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Не пропустите: Глушаков рассказал, при каких обстоятельствах Каррера возглавил "Спартак". | http://soccernews.ru
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