Бывший вратарь "Арсенала" предложил смириться с коронавирусом
Бывший вратарь "Арсенала" и сборной Германии Йенс Леманн выразил мнение, что необходимо меньше переживать из-за пандемии коронавируса.
"Я думаю, что с этим нужно смириться. Карантин для того и вводили, в надежде на изобретение вакцины или лекарства от коронавируса. Пока у нас ничего нет, но нельзя закрывать все, необходимо продолжать жить.
Футболисты могут справиться с коронавирусом пока у них нет серьезных проблем со здоровьем. Есть много игроков, которые перенесли коронавирус без симптомов. Я считаю, что для молодых людей это не большая проблема", - приводит слова Леманна BEIN Sports.
Напомним, что чемпионат Германии возобновится 16 мая.
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|Команда
|М
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|1
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|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18