Бывший вратарь "Арсенала" предложил смириться с коронавирусом

Бывший вратарь "Арсенала" и сборной Германии Йенс Леманн выразил мнение, что необходимо меньше переживать из-за пандемии коронавируса.

"Я думаю, что с этим нужно смириться. Карантин для того и вводили, в надежде на изобретение вакцины или лекарства от коронавируса. Пока у нас ничего нет, но нельзя закрывать все, необходимо продолжать жить.

Футболисты могут справиться с коронавирусом пока у них нет серьезных проблем со здоровьем. Есть много игроков, которые перенесли коронавирус без симптомов. Я считаю, что для молодых людей это не большая проблема", - приводит слова Леманна BEIN Sports.

Напомним, что чемпионат Германии возобновится 16 мая.

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