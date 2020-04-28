Бывший вратарь "Арсенала" рассказал, как он переболел коронавирусом

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Бывший вратарь "Арсенала" рассказал, как он переболел коронавирусом

Бывший вратарь "Арсенала" и сборной Германии Йенс Леманн рассказала, что он переболел китайским коронавирусом.

"В середине марта я заразился коронавирусом. У меня были кашель и жар. Я просидел две недели в карантине, а затем меня объявили здоровым. Я перенес болезнь легче, чем обычный грипп. Но людям, которые находятся в зоне риска, нужно соблюдать осторожность. Мое мнение, здоровый образ жизни помогает в борьбе с вирусом", - приводит слова Леманна Bild.

В настоящее время в Германии коронавирусом заразились более 158 тысяч человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли более шести тысяч человек.

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