Бывший вратарь "Арсенала" рассказал, как он переболел коронавирусом
Бывший вратарь "Арсенала" и сборной Германии Йенс Леманн рассказала, что он переболел китайским коронавирусом.
"В середине марта я заразился коронавирусом. У меня были кашель и жар. Я просидел две недели в карантине, а затем меня объявили здоровым. Я перенес болезнь легче, чем обычный грипп. Но людям, которые находятся в зоне риска, нужно соблюдать осторожность. Мое мнение, здоровый образ жизни помогает в борьбе с вирусом", - приводит слова Леманна Bild.
В настоящее время в Германии коронавирусом заразились более 158 тысяч человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли более шести тысяч человек.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18