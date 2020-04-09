Бывший вратарь "Барселоны" Речбер поделился мнением о ситуации с коронавирусом

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Бывший вратарь "Барселоны" Речбер поделился мнением о ситуации с коронавирусом

Бывший голкипер сборной Турции и "Барселоны" Рюшту Речбер рассказал, как протекала его болезнь. Футболист недавно переболел коронавирусом.

"С этим вирусом нельзя шутить. Он опасен для всех, независимо от возраста.

Я много лет назад бросил курить, но курение делает вас более восприимчивым к коронавирусу. 

Руководитель по связям "Барселоны" рассказал мне, что Бартомеу спрашивал обо мне", - рассказал Речбер.

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