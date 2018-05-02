Бывший вратарь "Барселоны" собирается стать тренером



Бывший вратарь "Барселоны" Виктор Вальдес намерен стать тренером, сообщает AS.

По сведениям издания, в данный момент он получает тренерскую лицензию и стажируется в "Леганесе".

Экс-кипер конспектировал ход тренировочного занятия мадридского клуба, а также пообщался с главным тренером команды Асьером Гаритано.

Напомним, что 36-летний Вальдес завершил карьеру прошлым летом.

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