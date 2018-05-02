Бывший вратарь "Барселоны" собирается стать тренером
Бывший вратарь "Барселоны" Виктор Вальдес намерен стать тренером, сообщает AS.
По сведениям издания, в данный момент он получает тренерскую лицензию и стажируется в "Леганесе".
Экс-кипер конспектировал ход тренировочного занятия мадридского клуба, а также пообщался с главным тренером команды Асьером Гаритано.
Напомним, что 36-летний Вальдес завершил карьеру прошлым летом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|34
|86
|2
|Атлетико Мадрид
|35
|75
|3
|Реал Мадрид
|34
|71
|4
|Валенсия
|35
|67
|5
|Бетис
|35
|59
|6
|Вильярреал
|34
|54
|7
|Хетафе
|35
|49
|8
|Севилья
|34
|48
|9
|Жирона
|35
|48
|10
|Реал Сосьедад
|35
|46
|11
|Сельта Виго
|35
|45
|12
|Эйбар
|35
|44
|13
|Алавес
|35
|41
|14
|Атлетик Бильбао
|35
|40
|15
|Леганес
|35
|40
|16
|Эспаньол
|35
|40
|17
|Леванте
|35
|40
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|35
|28
|19
|Лас Пальмас
|35
|22
|20
|Малага
|35
|20