Бывший вратарь ЦСКА Чепчугов отметился очередным странным постом в соцсети

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов вновь опубликовал странный пост в Instagram.

"Привет, мир! Вскоре я сообщу о важных деталях! Он был богами возлюбим Вектора и слово за ним. Он не понимал что с ним. Он верен всем был. А пока обратите внимание на следующий фрагмент, на следующей фотографии! И не волнуйтесь! Я начну ленту удалять (некоторые фотографии) в Инстаграм, мы с Папой говорили сегодня, я решил поделится — чтобы оставить эти мысли для героев!" — написал Чепчугов, выложил коллаж со своим портретом на фоне рисунков Земли и космоса.

Несколько дней назад Чепчугов опубликовал видео, в котором мешает в миске вилкой сигаретные бычки.

35-летний Чепчугов является воспитанником красноярского футбола. Он выступал за "Металлург" (Красноярск), "Сибиряк", "Ригу", "Сибирь", ЦСКА и "Енисей". Трехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России.

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