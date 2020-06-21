Бывший вратарь ЦСКА Чепчугов выступил с обращением к РФС

Экс-игрок ЦСКА Сергей Чепчугов после поражения красно-синих в матче 23-го тура РПЛ от "Зенита" (0:4) в инстагреме призвал РФС аннулировать сезон.

"В жизни нашей есть что-то особенное! Семья, наши дети, наше здоровье! Когда вы мне скажете, что ваши ценности иные, я вас не буду презирать, я скажу - вы глупец! Сегодня бизнес и деньги не играют роли! РФС, пришло время аннулировать сезон!" - написал Чепчугов.

Экс-голкипер играл за ЦСКА с 2010 по 2017 год. Армейцы после 23 туров занимают пятое место в таблице РПЛ, набрав 36 очков.

Ранее стало известно, что три футболиста московского "Динамо" заболели коронавирусом. Также заразилось шесть игроков "Ростова".

Напомним, что розыгрыш РПЛ был возобновлен 19 июня.

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