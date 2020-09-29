Бывший вратарь "Краснодара" Крицюк вернулся в Португалию

Теги белененсишкраснодарстанислав крицюктрансферы

Бывший вратарь "Краснодара" Крицюк вернулся в Португалию

Бывший вратарь "Краснодара" Станислав Крицюк перешел в "Белененсиш", сообщает пресс-служба португальского клуба.

Крицюк являлся свободным агентом, поэтому достался португальцам бесплатно. Ранее он уже играл в Португалии за "Брагу" и "Риу Аве".

29-летний Крицюк выступал за "Краснодар" с 2016 года, провел за клуб 72 матча во всех турнирах и пропустил 63 гола. Также играл за "Академию" и "Тольятти". За сборную России сыграл два матча и пропустил один мяч. 

Не пропустите: "Краснодар-2" на выезде обыграл "Енисей" в ФНЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Усман Дембеле близок к переходу в "Манчестер Юнайтед"

Усман Дембеле близок к переходу в "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту Порту 28 67
2 Бенфика Бенфика 28 64
3 Брага Брага 28 50
4 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 27 49
5 ФК Фамаликао ФК Фамаликао 28 45
6 Рио Аве Рио Аве 28 44
7 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 28 40
8 Санта-Клара Санта-Клара 28 38
9 Морейренсе ФК Морейренсе ФК 28 35
10 Боавишта Боавишта 28 35
11 Жил Висенте Жил Висенте 28 33
12 Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра 28 31
13 Витория Сетубал Витория Сетубал 28 30
14 Белененсиш Белененсиш 27 30
15 КД Тондела КД Тондела 28 29
16 Маритиму Маритиму 28 28
17 Портимоненсе Портимоненсе 28 24
18 Дешпортиво Авеш Дешпортиво Авеш 28 14
Полная таблица

топ-5 тегов