Бывший вратарь "Краснодара" Крицюк вернулся в Португалию

Бывший вратарь "Краснодара" Станислав Крицюк перешел в "Белененсиш", сообщает пресс-служба португальского клуба.

Крицюк являлся свободным агентом, поэтому достался португальцам бесплатно. Ранее он уже играл в Португалии за "Брагу" и "Риу Аве".

29-летний Крицюк выступал за "Краснодар" с 2016 года, провел за клуб 72 матча во всех турнирах и пропустил 63 гола. Также играл за "Академию" и "Тольятти". За сборную России сыграл два матча и пропустил один мяч.

Не пропустите: "Краснодар-2" на выезде обыграл "Енисей" в ФНЛ. | http://soccernews.ru