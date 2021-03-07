Бывший вратарь "Краснодара" Синицын рассказал о штрафах в клубе
Бывший голкипер "Краснодара" Андрей Синицын, который выступал за команду 8,5 лет, рассказал какие штрафу были в его бывшей команде.
"В 2018-м на сборе в Австрии была ситуация, когда я, Крицюк, Мамаев, Шишкин, Калинин и Окриашвили не смогли вовремя попасть в отель. Тогда был выходной и мы решили развеяться, съездить в город. Дорога занимала около 3 часов и мы не рассчитали время на обратном пути, опоздали. Вместо 23.00 появились в гостинице около полуночи. Ничего криминального, никакой вакханалии. Но мы нарушили предписание клуба и нам пришлось заплатить большой штраф. То ли 5 тысяч евро, то ли 10. Честно, не помню.
Еще был случай, когда в Перми как-то на 70 тысяч рублей попал. В день игры прогулку проспал. Выскочил из гостиницы минут на десять позже. Догнал ребят, прошелся по городу, вечером победили "Амкар". Но штраф никто не отменял. Если футболист опоздал на командное мероприятие, неважно, завтрак это, прогулка или собрание - он платит штраф. Зазвонил в столовой телефон — то же самое. Цена фиксированная — 70 тысяч", - приводит слова Синицына "СЭ".
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