Бывший вратарь "Локомотива" назвал геноцидом происходящее в Беларуси



Бывший вратарь московского "Локомотива" белорус Артем Гомелько поделился мнением о происходящем в стране после выборов президента Беларуси.

"Я не политичный человек, но не могу не говорить о том, что происходит. Очень грустно наблюдать, как озверевший ОМОН выбегает и бьёт обычных людей, как зверей. На госканалах показывают полнейший бред. Люди разных возрастов пытаются мирно выходить в разных городах страны, хотят справедливых выборов. Нет никаких координаторов.

Бывает, что люди просто гуляют по городу, а их просто берут и забирают, как преступников. Самое печальное, что забирают даже детей, бьют просто так. Какой-то геноцид. Люди просто выходят на мирные митинги! Никого не оскорбляют, не пытаются никого грабить. Довели народ… И это самое печальное. В форме уже даже не звери, а настоящие бандиты", - приводит слова Гомелько "Чемпионат".

Напомним, что по официальным данным победу на выборах одержал нынешний президент страны Александр Лукашенко. По другой информации, победителем стала Светлана Тихановская. Во многих белорусских городах на улицы вышли тысячи протестующих, которые требуют отставки Лукашенко.

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